Saint-Paul : un forum sur les acteurs des métiers de la mer

Le vendredi 13 août 2024, la ville de Saint-Paul en collaboration avec France Travail et le Territoire de l'Ouest invite à découvrir et à célébrer les métiers de la mer à partir de 13 heure au port de plaisance à Saint-Gilles les bains. Nous publions le post ci-dessous. (Photo Semaine de la Mer 28 mars 2023 Base nautique des Mascareignes hd/www.imazpress.com)

Voici l’occasion idéale pour découvrir l’univers maritime sous toutes ses formes, en effet la commune de Saint-Paul organise avec ses partenaires, un forum afin de renseigner et d'informer le plus de monde possible sur les métiers de la mer.

Au programme : Découverte des formations et des métiers de la mer, job dating, ateliers de sensibilisation, activités maritimes et concerts.

Pour toute inscription veuillez contacter le numéro suivant : 0262 70 28 24