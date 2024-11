Saint-Paul organise un tournoi de football PSG en présence Pedro Miguel Pauleta et Guillaume Hoarau

Le dimanche 1er décembre se tiendra un grand tournoi de football à 7, de 8h00 à 18h00 au Stade Olympique de Saint-Paul. Durant ce tournoi, deux légendes du PSG, Pedro Miguel Pauleta et le réunionnais, Guillaume Hoarau, seront de la partie aux côtés des 48 équipes de toute l'île. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

Le dimanche 1er décembre 2024, au Stade Olympique de Saint-Paul, le Fan Club PSG Réunion organise un grand tournoi de football à 7, de 8h00 à 18h00.

Deux légendes du PSG, Pedro Miguel Pauleta et notre réunionnais, Guillaume Hoarau, seront de la partie.



Pauleta, surnommé l’aigle des Açores, va rencontrer, Guillaume, le papangue péi.



Les deux joueurs arriveront le jeudi 28 novembre 2024 à l’aéroport à 11h00 et seront accueillis par les adhérents du Fan Club PSG Réunion ainsi que certains membres de la communauté Portugaise de l’ile, au son des Tambours des Docks.



Le vendredi 29 novembre, un survol hélicoptère est prévu avec un passage à l’école d’ilet aux Orangers car les enfants de l’école participeront à un voyage à Paris, avec une visite prévue au Parc des Princes. L’association Fan club PSG Réunion aidera d’ailleurs, à financer ce voyage, afin que le rêve des petits mafatais devienne réalité.



Le dimanche 1er décembre, le tournoi se déroulera avec 48 équipes de toute l’ile et Guillaume Hoarau et Pauleta joueront avec l’équipe du Fan Club PSG Réunion.



Nous avons également invité une équipe de détenus de la Maison d’arrêt du Port et une autre de Domenjo.

La Ligue Réunionnaise de Football mettra à notre disposition 10 arbitres officiels afin que le tournoi se déroule dans la meilleure ambiance.

De nombreux lots et récompenses seront remis à l’issue du tournoi et toutes les équipes seront récompensées.



Pendant toute la durée du tournoi, les participants et visiteurs pourront s’essayer aux ateliers proposés sur le Village Cessi Foot (football diversifié).



Tous les fans de football et de la bonne ambiance sont attendus pour cet événement exceptionnel.



A noter qu’aucune équipe ne pourra s’inscrire le Jour J, les inscriptions étant terminées depuis le 15 octobre 2024.