Saint-Paul : collecte de sang au centre des arts et de la culture

Dans le cadre de la journée mondiale des donneurs de sang, ce mercredi 14 juin 2023 de 8h00 à 17h00 une collecte de dons de sang aura lieu au centre des arts et de la culture (angle des rues Mangalon et, Chaussée Royale à Saint-Paul. "Les Saint-Paulois et les Saint-Pauloises sont invités à venir nombreux et contribuer à sauver des vies lors de cette journée" indique la mairie de Saint-Paul (Photo: sly/www.imazpress.com)

Pour rappel, les dons de sang sont indispensables pour soigner chaque année un million de patients, dont plus de 10 000 à La Réunion. Ainsi, tous les Saint-Paulois et les Saint-Pauloises sont invités à venir nombreux et contribuer à sauver des vies lors de cette Journée mondiale du donneur de sang.