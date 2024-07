Saint-Paul : ouverture d'un nouveau sentier pédestre

Ce mercredi 10 juillet 2024, le maire de Saint-Paul Emmanuel Séraphin accompagné de Benoît Loussier, directeur régional de l'office national des forêts, ont officiellement inauguré le sentier littoral ouest en forêt domaniale de Saint-Paul. Un aménagement qui vise à valoriser le patrimoine naturel et qui offre aux Réunionnais.e.s une nouvelle manière de se déplacer de manière écoresponsable tout en pratiquant une activité sportive. Sur place des parcours sportifs, parcours d’interprétation patrimoniale et culturelle, aires de pique nique, street work out et encore d'autres installations permettent de pratiquer une activité sportif tout en s'instruisant (Photo : Territoire de l'Ouest)

Après 11 ans de travaux, le sentier du littoral de l’ouest (SLO) est officiellement inauguré ce mercredi 10 juillet 2024. D’une grandeur de 57 km, ce sentier parcourant le long du littoral ouest, promeut les activités en plein air en plein pendant les vacances de juillet / août.

Coût du projet : 3.280.000 millions d'euros TTC. « Il vise à restaurer et valoriser le sentier ouest de Saint-Paul un espace riche en biodiversité et patrimoine culturelle », affirme le territoire de l’Ouest (TO).

Entre parcours de santé, piste cyclable, équipements sportifs et aire de pique-nique, cet espace situé à proximité de la réserve naturelle nationale de Saint-Paul nécessitait des aménagements spécifiques. « L’endroit imposait des contraintes strictes en termes de préservation de l’écosystème avec des aménagements respectueux de l’environnement », explique le TO.

- De multiples enjeux –

Les enjeux de cet espace sont multiples. Tout d’abord il est question de soutenir les circulations douces des piétons et des vélos en :

- Remettant en état les aménagements existants

- Confortant les cheminements en boucle (piétons)

- Permettant un accès pour tout public à certains tronçons et zone de pique-nique

- Préservant le libre accès au littoral

- Mettant en œuvre une voie partagée

Il vise également à favoriser la pratique sportive en :

- Maintenant et rénovant des infrastructures en place

- Développant de l’offre (Aire de street Workout)

- Permettant un accès à tout public à certaines activités

Et enfin de promouvoir la préservation de la forêt littorale en :

- Développant l’interprétation du patrimoine et des paysages

- Encadrant l’accueil du public en forêt pour mieux la maîtriser

- Garantissant la qualité paysagère du site



