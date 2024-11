Saint-Paul : participez au Vire-Vire Cap Globe 40

Ce samedi 23 novembre, la baie de Saint-Paul s’anime pour l’événement Vire-Vire Cap Globe 40. Ce rassemblement organisé par le Club Nautique de Saint-Paul est l’occasion de vivre une expérience sportive et conviviale sur l’eau. Au programme, des courses pour tous les niveaux : voiliers habitables, dériveurs, catamarans, kayaks, et autres embarcations non motorisées sont invités à partager la ligne de départ. Nous publions ci-dessous le communiqué du TO (Photo : Le Port)

Que vous soyez amateur ou confirmé, embarquez pour une journée pleine de défis et de plaisirs nautiques.

C’est l’opportunité idéale de découvrir la baie autrement et de partager votre passion pour la mer avec d’autres marins.

Inscriptions et modalités : les participants peuvent s’inscrire jusqu’au matin même de la course au Club Nautique de Saint-Paul. Le tarif est de 15 € par personne (gratuit pour les optimists et les kayakistes U15). Le départ du prologue est prévu à 10h, suivi des premières manches dès 11h30.

2025 : En route vers la Globe 40

Le Club Nautique de Saint-Paul est particulièrement enthousiaste à l’idée de voir l’an prochain au port de plaisance de la Pointe des Galets une étape de la Globe 40, prestigieuse course autour du monde en Class 40. Cet événement d’envergure internationale promet de belles rencontres avec les skippers venus du monde entier. Le Vire-Vire Cap Globe 40 de cette année s’inscrit dans cette dynamique, offrant aux participants et spectateurs un avant-goût de l’aventure Globe 40 sur notre Territoire.

Pour plus d’informations : Club Nautique de Saint-Paul au 02 62 22 56 46 ou 06 92 60 95 40 ou cnspreunion@gmail.com