Saint-Paul : pas d'augmentation d'impôts en 2023

Le conseil municipal de la ville du Port s’est réuni ce jeudi 27 avril sous la présidence du maire, Emmanuel Séraphin. Parmi les dossiers adopté, celui du compte administratif 2022 qui traduit une bonne santé financière de la commune et permet une non-augmentation des impôts pour la troisième année consécutive. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie.

Le Compte Administratif 2022 a été adopté par le Conseil Municipal ce jeudi 27 avril 2023. Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, souligne que la situation financière de la commune continue à s’améliorer malgré la forte inflation observée au second semestre 2022.



La crise sanitaire, la guerre en Ukraine et ses impacts économiques ont pourtant pesé sur le budget. La Ville a aussi dû intégrer la double revalorisation du point d’indice et du SMIC. Le montant de cette augmentation atteint presque 3 millions d’euros en année pleine. Mais l’équipe municipale a tout de même réussi à préserver la bonne santé financière de la commune.



Comme en 2021, le Compte Administratif 2022 traduit l’amélioration de l’épargne nette. Elle a augmenté de 3,6% pour atteindre 11,4 millions d’euros (contre 11 millions en 2021). L’épargne a pourtant atteint un niveau critique, à 1,2 M€ en 2019.



Cette maîtrise financière permet pour la troisième année consécutive de ne pas augmenter les impôts. Cette décision démontre la volonté de la municipalité de préserver le pouvoir d’achat de la population.



Par conséquent, cette amélioration des indicateurs financiers a permis aux projets de mandature de se décliner. Dans tous les domaines, Saint-Paul est en action. En effet, cela a permis à la Ville d’élever son niveau d’investissement en équipements publics pour 2022 à hauteur de 43 millions d’euros.



Le Rapport d’Activité 2022, détaillé au Conseil, illustre la traduction concrète des actions déployées sur le territoire. Avec la présentation de ce rapport, la commune fait ainsi preuve de la plus grande transparence possible vis-à-vis des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois.



Ce rapport montre que plusieurs projets avancent de manière significative : PRU de Saint-Paul et de Saint-Gilles-les-Bains, Plan global pour le personnel communal, reconstructions des écoles de Roche Plate et de Grand Fond, extension des cimetières, intergénérationnel, stratégie « séniors »... Saint-Paul continue à se transformer.



Les dossiers avancent, y compris en matière de Politique de la ville. Le Conseil a ainsi validé les actions mises en place dans le cadre du Contrat de Ville. 1,8 M€ seront consacrés à soutenir et à accompagner les quartiers sensibles.



C’est d’autant plus essentiel que Saint-Paul porte une grande ambition pour le futur Contrat de Ville 2024-2030. L’équipe municipale l’a redit aux services de l’État : ce contrat de Ville devra élargir son rayon d’action pour mieux s’adapter aux particularités du vaste territoire de Saint-Paul.



Dans cette même logique de vie locale, une autre affaire renforcera la participation citoyenne. La démarche liée aux Conseils des Habitants a été lancée en 2021 pour que ces CDH puissent commencer à travailler en 2022. C’est un nouvel engagement de campagne tenu.



La démocratie participative a été au cœur de la plénière des CDH organisée en mars 2023 à Corbeil. Cette démarche citoyenne moderne correspond aux aspirations de la société. C’est dans cet esprit que le Conseil Municipal approuve l’envoi d’une délégation de 7 membres des CDH aux Rencontres européennes de la participation de Rouen.



Cet événement national leur permettra de rencontrer des acteurs également engagés dans la vie de la cité.



Enfin, le Conseil Municipal valide aussi le succès de l’expérimentation du marché de nuit de Saint-Gilles-les-Bains. Saint-Paul pérennise cette manifestation attractive pour les forains, artisans et restaurateurs.



Comme les réunionnais et les touristes, ils profiteront des retombées engendrées par cet événement organisé Place Paul-Julius-Benard.



Ce marché, à l’image des travaux du PRU de Saint-Gilles-les-Bains, redynamisera la station balnéaire tant au niveau économique, touristique que commercial.