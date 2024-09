Saint-Paul : plus de 600 logements construits pour garantir un logement digne à tous

Ce jeudi 5 septembre 2024, la municipalité de Saint-Paul a organisé son conseil municipal durant lequel le sujet de la construction de plus de 600 logements pour garantir un logement digne à tous a été abordé. Dans le cadre de son engagement pour l'éducation des marmay, la réussite de sa jeunesse et pour le droit au logement pour tous, une série d’actions inclusives a été validé au Conseil Municipal par le Maire, Emmanuel Séraphin et ses élu.e.s. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : ville de Saint-Paul)

En construisant plus de 600 logements à Saint-Paul d’ici les quatre prochaines années, Saint-Paul, reconnue comme l’un des 22 territoires engagés pour le logement au plan national, agit pour que chaque habitant·e ait un toit digne et décent.

Une cité éducative pour garantir la réussite de tous les enfants

Lors du Conseil Municipal du 5 septembre 2024, la Ville de Saint-Paul a validé la démarche de labellisation de la Cité Éducative Innovante et Engagée, visant à renforcer l’accompagnement éducatif des enfants et des jeunes, de la petite enfance jusqu’à 25 ans, dans les quartiers prioritaires.

Ce projet ambitieux, déployé au niveau national depuis 2019, permettra d’améliorer la prise en charge des jeunes en difficulté et de favoriser leur réussite éducative grâce à une coopération accrue entre les acteurs locaux. Ce label, soutenu par une aide financière de l’État et du Rectorat, vise également à promouvoir l’égalité des chances et l’accès équitable à l’éducation pour tous.

Saint-Paul, Ville de la jeunesse !

Six membres du tout nouveau Conseil des jeunes saint-paulois et six marmay du Conseil Municipal des Enfants (CME) se rendront au Congrès de l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et des Jeunes (ANACEJ) organisé à Saint-Brieuc du 28 au 31 octobre. Ce rendez-vous national est une opportunité unique pour nos jeunes Saint-Paulois de s'impliquer activement dans la vie citoyenne et d’échanger avec leurs pairs venus de toute la France.

Cette démarche s’inscrit pleinement dans la volonté de la Municipalité de Saint-Paul de promouvoir la participation citoyenne dès le plus jeune âge, en permettant aux jeunes de devenir des acteurs du changement.

4 000 jeunes attendus au Forum de la Jeunesse

Le Forum de la Jeunesse, lancé il y a maintenant trois ans, répond à l’ambition de faire de Saint-Paul une Ville pilote pour sa jeunesse. Du 7 au 10 octobre, 4 000 collégiens et lycéens de Saint-Paul et de l’Ouest de La Réunion auront l’opportunité de participer au Forum de la Jeunesse pour échanger sur leur avenir, que ce soit en matière d’orientation ou de formation.

Saint-Gilles accueille le premier Forum des acteurs des métiers de la mer

Cet événement prévu le 13 septembre au port de Saint-Gilles renforcera les liens entre les quartiers de Saint-Gilles-les-Bains et les acteurs économiques du port, tout en valorisant les activités maritimes et nautiques.

Il permettra aux jeunes de découvrir les métiers de la mer grâce au Forum Kwé La Fé, animé par nos partenaires. La mer représente en effet un secteur économique clé pour le développement du territoire.

La Municipalité soutient les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire

Le Forum de la Jeunesse et le Forum des acteurs des métiers de la mer s'inscrivent dans une dynamique plus large de soutien à l'économie locale, complétée par des actions emblématiques comme que la Journée de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS), organisée le 14 novembre.

Cette 4ème édition rassemblera l'ensemble des acteurs engagés en faveur d'un développement durable et solidaire. Cette manifestation contribue à amplifier la démarche enclenchée sur le territoire en matière de soutien à l’ESS.

Investissement massif dans le logement : enjeu numéro 1 à Saint-Paul

Pour répondre aux besoins croissants en logements et assurer un habitat digne à chaque famille de Saint-Paul, la Municipalité valide un projet ambitieux qui prévoit la production de 1 500 logements d’ici quatre ans sur le Territoire de l'Ouest. Sur ces 1 500 logements, 614 seront construits à Saint-Paul.

Saint-Paul, reconnue comme l'un des 22 Territoires engagés pour le logement à l’échelle nationale, favorisera ainsi la décohabitation pour permettre aux différentes générations de Saint-Paulois, qui trop souvent vivent sous le même toit, de trouver un logement décent et adapté à leurs besoins.

Fin de vie : un soutien de la naissance jusqu'à la dernière demeure

Afin d’accompagner chaque Saint-Paulois·e, de la naissance jusqu’à la dernière demeure, la Municipalité avance sur le projet de la chambre funéraire de l’Étang qui devrait être mise en service au second semestre 2025, et accessible au public 24h/24 et 7j/7. Le chantier devrait démarrer d'ici à la fin de l'année et se poursuivra sur une durée d'environ 12 mois.

Aider du mieux possible les familles dans ce moment si douloureux qu’est la fin de vie est une mission prioritaire, c’est la logique des extensions des cimetières de Villèle, Tan Rouge, et Bois-de-Nèfles et de la création des chambres funéraires à La Saline et dans les mi-pentes.

En plus de l'extension déjà réalisée au cimetière du Guillaume, ces projets permettront de répondre aux besoins des familles pour les vingt prochaines années.

L'action de la Municipalité se traduit par une stratégie complète et coordonnée, articulée autour de trois axes essentiels : l'éducation, la jeunesse, et le logement. Ces sujets doivent avancer ensemble pour que chaque habitant de Saint-Paul puisse s'épanouir pleinement et dignement sur le territoire. C’est le sens des rapports adoptés par le Conseil Municipal du 5 septembre 2024.