Saint-Paul : point de départ d'un "Tour de l'île arc-en-ciel" pour le mois des visibilités

Ce dimanche 2 juin 2024, du s'est élancé du débarcadère de Saint-Paul, le "Tour de l'île arc-en-ciel" organisé par l'association Pilon. Un périple à l'occasion du mois des visibilités LGBTQIA+ (Photo : www.imazpress.com)

Ce dimanche, la conseillère régionale, Evelyne Corbière, était sur le débarcadère pour le départ du "Tour de l’île arc-en-ciel" aux côtés de Terry Grimoire, président de l’association Pilon.

"La Région Réunion est fière de soutenir l'événement "Tour de l'île arc-en-ciel" en mettant à disposition un Car Jaune pour sillonner l’île".

Au programme de cette journée : un tour de l’île avec des arrêts dans des lieux emblématiques, des moments de partage et de convivialité ainsi qu'une "rencontre avec des personnes inspirantes pour renforcer les liens au sein de la communauté LGBTQIA+".

"Il y a des personnes qui ont besoin de vivre selon leur identité et selon leurs désirs. Merci de rappeler combien la bienveillance, la fraternité et la sororité sont indispensables pour que chacun et chacune prennent leur place parmi nous. C’est un véritable honneur pour la Région Réunion d’associer notre emblématique Car Jaune à la belle action qui est organisée aujourd’hui. Pour une journée, notre Car Jaune se pare de toutes les couleurs. Aujourd’hui, c’est un car Arc-en-ciel qui va faire le tour de l’île", a lancé l'élue.

"Ce tour est un symbole fort, car il permet de rappeler que les gays, lesbiennes et trans existent et sont présents dans toute l’île, au nord, au sud, à l’ouest comme à l’est", explique le président de l’association Pilon, Terry Grimoire.

"C’est également l’occasion d’envoyer un message à certaines municipalités de l’île qui refusent encore que des événements ou des centres LGBT soient localisés dans leurs communes", déclare-t-il.

- Les actes contre les personnes LGBT+ ont augmenté de 13% en 2023 -

Les atteintes envers les personnes LGBT+ ont augmenté de 13% en 2023 en France par rapport à 2022, avec même un bond de 19% pour les crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie, selon une étude du service statistique du ministère de l'Intérieur révélée jeudi 16 mai.

Ces chiffres sont publiés à la veille de la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie.

Au total, 4.560 infractions contre les lesbiennes, gays, bi et trans ont été enregistrées l'an passé : 2.870 crimes ou délits et 1.690 contraventions (qui sont à 94% liées à des injures). Les crimes et délits (diffamation, agressions, menaces, harcèlement, etc.), déjà en hausse de 13% en 2022, bondissent de 19%, tandis que les contraventions, qui avaient baissé de 9%, progressent cette fois de 4%.

