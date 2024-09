Saint-Paul pose la première pierre du futur Domaine du Centaure

La SHLMR et la ville de Saint-Paul ont réaffirmé ce vendredi 13 septembre 2024, leur engagement commun pour améliorer l'accès au logement à La Réunion avec le lancement de l’opération "Ilot 7 - Domaine du Centaure." Ce nouveau programme de 38 logements sociaux dédiés aux étudiants et aux jeunes actifs, allant du T1 au T2 avec parking souterrain, répond à une demande croissante dans une zone urbaine dynamique. La livraison de ces résidences est prévue pour mai 2025. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Situé à l’Éperon, un quartier en plein développement, ce projet bénéficie d’un emplacement privilégié. En effet, sa proximité immédiate avec les lycées et les établissements de formation en fait une opportunité idéale pour les jeunes réunionnais, que ce soit dans leur parcours éducatif ou professionnel.

Le Domaine du Centaure offre bien plus qu’un simple logement. Conçu pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes étudiants et actifs, il propose des services modernes pour simplifier leur quotidien : un espace de coworking pour favoriser l'étude et le télétravail, une laverie accessible à tous les résidents, ainsi qu’un local gardien pour assurer sécuritéet confort. La pose de la première pierre de "l’Îlot 7" marque une étape importante dans ce projet, symbole d’un avenir meilleur pour la jeunesse réunionnaise, en phase avec les enjeux du territoire.

"Ensemble, nous répondons aux besoins de la population réunionnaise dans toute sa diversité, en assurant un accès à un logement de qualité pour tous", a déclaré Valérie Lenormand, Directrice générale SHLMR.

La pose de la première pierre de la résidence étudiante et jeunes actifs marque une avancée pour le territoire. Pour la Municipalité de Saint-Paul, la jeunesse est une priorité.

"Cette résidence illustre notre engagement pour la jeunesse et représente une avancée innovante et concrète vers un avenir meilleur pour les jeunes. Elle s'inscrit dans notre dynamique de logement à Saint-Paul, visant à améliorer les conditions de vie pour les plus de 5.000 Saint-Paulois en attente de logementé, détaille le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin.

Le Domaine du Centaure, se situe en effet à un carrefour stratégique près de la Route des Tamarins, et relie les quartiers de l’Éperon, Fleurimont et Saint-Gilles-les-Hauts. Ce projet, qui comprend 198 logements (privés, intermédiaires, aidés et PSLA), intégrera aussi des espaces publics, aires de jeux, commerces et bureaux, répondant ainsi aux enjeux environnementaux et à l'amélioration du cadre de vie.