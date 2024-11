Les piscines du front de mer, de plateau Caillou et de Bois de Nèfles vont connaître plusieurs jours de fermeture pour ce mois de décembre 2024. Entretien, vidange, fête des clubs et autres jours fériés en sont les causes. Pour plus d'informations, il est possible de contacter le service des sports au 02 62 45 91 96. Nous publions le post avec le programme ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)