Saint-Paul reçoit les résultats d'une enquête sur la santé mentale

Les résultats de l'enquête "santé mentale en population générale" ont été restituées ce mardi 23 mai 2023 au maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin. Le projet a été mené en 2022 sur 900 habitants de Saint-Paul et de La Possession. L'un des objectifs est d'enclencher des actions dans le domaine de la santé mentale avec de la sensibilisation ou encore un soutien des associations concernées. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous.

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, a participé ce mardi 23 mai 2023 à une restitution des résultats de l’enquête « Santé Mentale en Population Générale » menée en 2022 auprès de 900 personnes sur les territoires des communes de Saint-Paul, Ville Santé, et de La Possession.

Des professionnels de la santé : Julien Vernet, Coordonnateur de la Communauté Territoriale de Santé Mentale (CTSM974), Docteur Pauline Mascarel, et des représentants du Centre de Réadaptation Psychosociale (CRPS), échangent avec le premier magistrat sur ces enjeux importants. L’objectif principal de cette réunion a été de discuter des résultats de cette enquête réalisée avec l’appui méthodologique du Centre Collaborateur de l’OMS de Lille et soutenue financièrement par l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Cette étude standardisée, qui analyse les données des départements et régions d’outre-mer (DROM), des collectivités d’outre-mer (COM) et de l’hexagone, a permis de mieux comprendre la perception de la santé mentale dans ces différentes zones et de donner des pistes pour orienter les actions publiques en conséquence.

Outre ces données, le but est d’enclencher des actions dans le domaine de la santé mentale, en continuité avec les efforts déjà fournis par la commune. Que ce soit part des actions de sensibilisation, le soutien des association et les collaborations avec ses partenaires, la Ville de Saint-Paul accorde une place centrale à la santé des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois.

Cette restitution a aussi permis d’informer à propos du numéro d’urgence : le 3114. L’enjeu est de sensibiliser la population à son existence, une existence clé puisqu’il offre un soutien et une écoute aux personnes en détresse psychique et aide à la prévention du suicide. Parallèlement, le dispositif de formation des « sentinelles » existe pour améliorer le repérage précoce des signes de détresse et accompagner les personnes vers les soins appropriés.

Cette formation vise à former des référents capables d’identifier les signaux d’alerte et de diriger les individus vers les ressources adéquates. Il est important de souligner que la prévention du suicide est l’affaire de tous et que la santé mentale est un sujet qui doit être traité collectivement. La commune de Saint-Paul, en coopération avec différents acteurs locaux et nationaux, est déterminée à poursuivre ses efforts dans ce domaine.

La prise de conscience de l’importance de la santé mentale et la mise en place d’actions concrètes visent à soutenir et à améliorer le bien-être psychologique de la population. En travaillant ensemble, il est possible de prévenir le suicide et de favoriser une meilleure qualité de vie pour tous les citoyens.