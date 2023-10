Saint-Paul rend hommage au maloya et à la famille Gado

Ce dimanche 1er octobre 2023, la ville de Saint-Paul était animée par une célébration riche en émotions. En effet, la journée revêtait une double importance, marquant à la fois l’hommage à la famille Gado et l’anniversaire de l’inscription de cette musique traditionnelle au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Dès 16 heures, les habitants de Saint-Paul et les visiteurs ont convergé vers la Place du Débarcadère pour profiter de ce moment de vivre-ensemble. Sous les yeux de Madame Suzelle Boucher, 1ère adjointe et déléguée à la culture, et de Madame PROFIL, élue culture à la Région Réunion, l’ambiance était festive et chaleureuse, empreinte de l’esprit convivial qui caractérise les célébrations à La Réunion.

La soirée a été rythmée par les sonorités envoûtantes du Maloya, interprété par des groupes et artistes talentueux. Cinq générations de la famille Gado se sont retrouvées sur scène.

En ce jour commémoratif, les discours des autorités locales et des représentants de la communauté artistique ont rappelé l’importance de préserver et de promouvoir le Maloya en tant qu’héritage culturel unique et précieux. Ils ont souligné l’engagement de la communauté réunionnaise à transmettre cette tradition aux générations futures.

Dans un monde où les cultures se croisent et se mélangent, la célébration du Maloya à Saint-Paul ce 1er octobre 2023 a réaffirmé l’importance de préserver et de valoriser les richesses culturelles et musicales qui font la fierté d’une communauté et témoignent de son histoire et de son identité.