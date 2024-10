Saint-Paul renforce et modernise ses services funéraires

À la veille de la Toussaint, la ville de Saint-Paul annonce le renforcement et l’extension de ses services funéraires pour répondre aux besoins de ses habitants. Cet ambitieux programme, opérationnel depuis 2021, s'inscrit dans une démarche respectueuse des nouvelles réglementations et des besoins grandissants de sa population. (Photo : mairie de Saint-Paul)

Un programme d’extension pour répondre à une demande croissante

Saint-Paul s'est engagé dans un programme structuré d'extension des cimetières à Villèle, Tan Rouge, la Saline, et d’autres sites stratégiques. Ces travaux, qui se poursuivent, visent à créer de nouveaux espaces de recueillement, intégrant les normes actuelles tout en respectant la mémoire des lieux.

Avec l'ajout de 2 300 nouvelles concessions d'ici 2025, la ville assure un accueil digne et pérenne pour les familles saint-pauloises. L’inauguration récente du cimetière du Guillaume illustre cette ambition : en tant que modèle de ce programme, il répond aux besoins actuels tout en anticipant ceux des décennies à venir.

Des investissements sont également en cours pour créer des chambres funéraires, avec des projets à l’Étang et des extensions prévues à La Saline et Plateau Caillou en 2024.

Nouveaux espaces et chambres funéraires

La création de nouvelles chambres funéraires, notamment avec le chantier en cours à l’Étang dont a livraison est prévu en 2025, offrira un environnement respectueux et apaisant pour les moments de veillée. Dès l'année prochaine, le chantier des chambres funéraires de La Saline sera lancé.

Deux autres sont déjà en projet dans le bassin de vie de Plateau Caillou. Ces installations permettront à Saint-Paul de proposer des services funéraires adaptés et accessibles dans tous les quartiers, renforçant la proximité et l'accessibilité pour les familles en période de deuil.

Grâce à ces nouveaux espaces, la commune répond aux besoins croissants de sa population tout en garantissant des conditions dignes et sereines de recueillement, en harmonie avec les valeurs de respect et de mémoire chères aux habitants de Saint-Paul.

Vers une gestion modernisée et accessible

La ville de Saint-Paul s’engage également dans une démarche novatrice en amorçant la numérisation de la gestion des cimetières. Le site de Tan Rouge servira de site pilote pour une gestion informatique simplifiée. Les travaux, débutés en février 2024, devraient se terminer d’ici mi-2025, facilitant l’accès et la gestion des espaces funéraires.

Pour mener à bien tous ses projets, la ville de Saint-Paul a mobilisé un budget conséquent de 12 millions d'euros. Cet investissement reflète une volonté forte d’anticiper les attentes de sa population pour les prochaines décennies et de porter haut les valeurs de recueillement et de respect pour ses traditions.

La ville de Saint Paul souhaite que chacun puisse vivre ce 1er novembre dans la paix et la sérénité, entouré de l’affection de ses proches et du souvenir de ceux qui nous ont quittés. Que la mémoire, le respect et la chaleur humaine nous accompagnent tous en ce jour de la Toussaint.