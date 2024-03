Saint-Paul renforce sa communication de proximité

La ville de Saint-Paul, qui compte désormais près de 107.000 habitants, lance un plan de communication ambitieux pour renforcer les liens de proximité, voire d’ultra-proximité, avec ses citoyens. "Nous voulons rester au plus près de nos concitoyens et de leur quotidien. Cette campagne ainsi que les nouveaux formats que nous avons développés en sont la concrétisation", souligne le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo : sly/www.imazpress.com)

"Vien koz ek lo Maire" - une première démarche concrète

Première étape de ce dispositif : l’organisation des réunions publiques baptisées "Vien koz ek lo Maire" en continuité avec le bilan de mi-mandat, où le Maire et ses équipes vont depuis plusieurs semaines à la rencontre des Saint-Paulois·es dans chaque bassin de vie.

Cette initiative est largement saluée par les habitant·es, qui y voient une volonté de transparence de la part de la Municipalité. L’opération est un tel succès que la Ville envisage déjà de la reconduire une fois par mois sur tout le territoire de la commune.

Le virage digital pour renforcer les liens de proximité

Dans le prolongement des réunions publiques et afin de maintenir le lien avec ses administrés, Saint-Paul propose de nouveaux rendez-vous mais cette fois-ci en ligne !

Intitulée "Koz ek lo Maire", cette série de vidéos d’une minute trente, pensée pour le mobile, permet au Maire et ses élu.es de répondre aux questions posées par les habitants.

"L'objectif est de rendre compte des actions mises en place par la Ville au cours des trois dernières années, mais aussi d’annoncer celles à venir, de manière plus accessible et plus compréhensible", précise Catherine Class, directrice de la Communication de la ville.

Ce format inédit, exclusivement disponible sur TikTok, marquera également l'inauguration du nouveau

compte social de la ville.

Un nouveau format pour l'émission "Rant Dann Ron ek Saint-Paul" diffusée sur Antenne Réunion

La ville de Saint-Paul et Antenne Réunion innovent en proposant un contenu revisité de l’émission "Rant Dann Ron" présentée par Aurélie Béton.

Les rubriques plus vivantes et interactives ont été conçues pour la télévision comme pour le mobile.

La ville a même souhaité faire appel à un vlogueur saint-paulois, Abel Chéreau, pour présenter l'une de ces nouvelles rubriques. Le but étant de pouvoir sensibiliser les plus jeunes habitants, en leur proposant un contenu adapté à leurs usages.

Lancement d’un magazine communal

La ville de Saint-Paul, inclusive et consciente de la fracture numérique, prévoit également de relancer un magazine communal dès le second semestre de l’année. Il sera distribué en boîtes aux lettres, à raison de 4 numéros par an. La ville souhaite grâce à ce nouveau canal, rester au cœur des foyers saint-paulois et continuer à renforcer les liens entre les citoyens et leurs élu.es.