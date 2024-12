Du vendredi 6 au mercredi 31 décembre 2024, la ville de Saint-Paul s'illumine pour les fêtes de Noël. Au programme : spectacles, ateliers et animations tout au long du mois. Nous publions le post de la commune de Saint-Paul. (www.imazpress.com) (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Programation :

- Ouvertures exceptionnelles des commerces du centre-ville de Saint-Paul le vendredi 20 et dimanche 22 décembre 2024

- Nocturnes le samedi 21 décembre jusqu'à 20h et le lundi 23 décembre jusqu'à 22h.

- Grande parade de Noël le lundi 23 décembre à 19h15 pour clôturer la soirée en beauté.

- À la place Paul-Julius-Bénard du jeudi 19 au lundi 23 décembre 2024, la commune proposera encore plus d’animations.