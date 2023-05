Saint-Paul : salon du livre péi, trois jours au contact du monde de l'édition

En 2021, pour soutenir la filière du livre péi, impactée par la crise covid, l’association La Réunion des Livres, soutenue par la ville de Saint-Paul, a organisé la première édition du Salon du livre péi. L’événement a fait émerger la nécessité d’un salon dédié faisant la part belle aux éditeurs et auteurs péi. En 2023, le salon se tiendra les 11, 12 et 13 mai de 9h à 18h au marché couvert de Saint-Paul. Dédicaces, ateliers, spectacles et expositions ponctueront ces trois jours. L'inauguration du salon aura le jeudi 11 mai 2023 à 11h30. (Photo d'archive Imaz Press)

Ce salon a émergé dans le but de valoriser la diversité et la qualité de la production littéraire péi. Chaque année, l’ouverture est faite aux associations éditrices et à tous les auteurs, y compris autoédités. Trois journées complètes permettent de toucher tous les publics de La Réunion, au-delà des associations et scolaires de Saint-Paul : grand public, professionnels, réseaux de lecture publique, associations et autres.

Une soixantaine d'éditeurs, de distributeurs et d'associations présenteront de nombreux livres péï en français et en créole. Répartis sur 28 stands, ils présenteront leurs nouveautés au public. Parmis les maisons d'éditions présentes, on peut citer Lofis La lang kréol La Rényon - Éditions Lofis - Tikouti ; les Éditions du 20 Décembre (Association Ladilafé, Brin de folie, Nadia Akhoun) ou encore les Éditions de la Bibliothèque départementale de La Réunion.

- Nouveautés cette année -

Cette année, les visiteurs pourront découvrir une nouvelle exposition intitulée "Dessiner la ville – Saint-Paul, berceau du peuplement de La Réunion (1663-2023)". Elle sera visible sous la Salle Verte durant les trois jours de salon et inscrite dans le cadre du 360e anniversaire du peuplement de La Réunion.

On note aussi l'émergence d'un café littéraire au sein duquel le public pourra décourvir les nouveautés littéraires péi (sélection adultes) autour d’un café, d’un thé ou un d’un jus de fruits péi durant toute la durée du salon.

On pourra aussi y retrouver un pirux du salon du livre péï avec deux catégories. La Réunion des Livres et les réseaux de lecture publique de Saint-Paul lancent ce nouveau prix des lecteurs qui récompensera un livre péi adulte et un livre péi jeunesse publiés à La Réunion à compte d’éditeur et écrits, illustrés ou dessinés par un auteur Réunionnais. Il est ouvert à toutes les maisons d’édition de La Réunion. La présentation de ce nouveau Prix se fera lors de l’inauguration, le jeudi 11 mai 2023 à 11h30.

- Animations et ateliers gratuits ouverts à tou.te.s -

Parmi les nombreuses animations, on peut citer le jeudi 11 mai, de 14h à 15h un racontaz Ti lyèv la malis d’Anny Grondin destiné au jeune public. Puis le vendredi, de 15h30 à 16h, l’art de la nouvelle et sa diversité à travers la revue Kanyar. Ou bien le samedi, de 15h à 16h, une conférence autour de l’exposition "Les 175 ans de la BD à La Réunion" avec Pierre-Henri Aho et Natacha Eloy.

Retrouvez ici l'ensemble des animations proposées sur ces trois jours.

Concernant les ateliers participatifs, ils sont gratuits, ouverts à tous mais certains sont soumis à des réservations. Il suffit de cliquer ici pour retrouvez l'ensemble des ateliers proposés pendant les trois jours du salon.

La Réunion des Livres, association coordinatrice du projet, a aussi mis en place un salon Hors les murs avec des rencontres et des expositions dans les différentes communes du TCO pendant et après le salon.

Retrouvez toutes les informations et le programme complet en cliquant ici