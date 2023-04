Saint-Paul : sensibilisation à l'égalité des droits dans les écoles

Les 17 et 18 avril 2023, quatre écoles de Saint-Paul ont été sensibilisées à l'égalité des droits pour les femmes et les enfants à travers des ateliers organisés par des jeunes bénévoles de Lékol du Bonheur. Un clip vidéo a été réalisé pour promouvoir leur message et revendications et le porter à la population. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous.

Les élèves de 4 écoles de Saint-Paul se sont récemment mobilisés pour sensibiliser la population à l’égalité des droits pour les enfants et les femmes. Lékol du Bonheur a organisé des ateliers de sensibilisation pour les élèves. Ils ont pu réaliser des œuvres artistiques telles que des peintures et des dessins.

Les 17 et 18 avril, les élèves ont participé à la remise de prix ainsi qu’à la réalisation d’un clip vidéo pour promouvoir leur message. Les enfants ont pu remettre leurs revendications dans un moment symbolique devant le parvis de l’Hôtel de Ville de Saint-Paul, à la 1ère Adjointe au Maire Madame Suzelle Boucher et à Nila Radakichenin, déléguée aux affaires scolaires.

Les journées ont été animées par les élèves de l’école de l’Hermitage-les-Bains, les jeunes bénévoles de Lékol du Bonheur, les Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès des Enfants (JADE) et les danseurs du Far West, avec le soutien de la Commune.

La Ville encourage la collaboration et la solidarité entre les jeunes pour lutter contre les inégalités et les discriminations. Cet événement offre une occasion unique de sensibiliser la jeune génération à l’importance de l’égalité des droits et de contribuer à une culture de l’égalité dans la Commune de Saint-Paul.