Saint-Paul : six lycéens d’Évariste de Parny aux Jeux Internationaux de la Jeunesse à Pau

La 12ème édition des Jeux internationaux de la jeunesse s’est déroulée du lundi 12 au samedi 17 juin 2023. Pour représenter l’île de La Réunion 6 élèves du lycée Évariste de Parny de Saint-Paul se sont rendus à Pau. Les lycées se sont classés à la 31ème position tandis que Singapour a décroché la première place de cette édition. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo: ville de Saint-Paul)

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, ainsi que les élus Nila Radakichenin et Kevin Dain, ont rencontré le 6 juin dernier les participants à la 12ème édition des Jeux Internationaux de la Jeunesse qui se sont déroulés à Pau du 12 au 17 juin 2023. Organisés par l’UNSS et l’AEFE, ces jeux ont réuni 52 équipes provenant de tous les continents.

Juste avant leur départ, le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, les a accueillis à la Mairie centrale en compagnie de deux enseignantes accompagnatrices. Cette rencontre a été l’occasion d’évoquer les bienfaits du sport, ses valeurs et les découvertes qu’il permet, telles que la découverte d’autres pays, cultures et personnes. “Il faut profiter de cette expérience et parler de notre île”, souligne le Maire. Après avoir été organisés à Bruxelles, Singapour et Rabat, cet événement exceptionnel s’est déroulé cette année dans la ville de Pau. Pendant 6 jours, 400 jeunes représentant 25 pays des 5 continents ont vécu une expérience internationale unique à travers différentes épreuves sportives telles que le trail urbain, le beach volley, le rafting, le handball, le frontball, le laser-run et le sauvetage côtier.

Parmi les 52 équipes participantes, nos jeunes saint-paulois se sont classés à la 31ème position, tandis que Singapour a décroché la première place de cette édition. Félicitations à ces jeunes qui ont également pu faire connaître leur île lors de la soirée des pays. Chaque équipe a partagé des spécialités culinaires et porté des costumes traditionnels dans les nouvelles Halles de Pau.