Saint-Paul : un hommage à la mémoire à Corneille Legros, caporal-chef mort pour la France

La ville de Saint-Paul organisait ce jeudi 8 juin 2023 un hommage à la mémoire du caporal-chef Corneille Legros, tué au champ d’honneur en Indochine. Des fleurs aux couleurs de la patrie ont été déposées au cimetière de Bois-de-nèfles, son quartier de naissance. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous (photos : Saint-Paul)

C’est avec émotion que s’est déroulé ce jeudi 8 juin à Saint-Paul, plus exactement au cimetière de Bois-de-nèfles, un hommage à la mémoire du caporal-chef Corneille Legros, tué au champ d’honneur en Indochine.

C’est en présence de l’association des anciens combattants de Saint-Paul, du Capitaine Vergoz, du Major Voltige, de sa famille, de l’adjoint au Maire Yann Crighton, et des conseillères municipales Denise Delavanne et Huguette Grondin qu’un hommage a été rendu ce jeudi 8 juin à la mémoire de Corneille Legros.

Durant la cérémonie, le Capitaine Vergoz et le Major Voltige, tous deux originaires de Bois-de-Nèfles Saint-Paul, ont déposé des gerbes de fleurs devant sa sépulture, marquant ainsi leur respect solennel envers sa mémoire et soulignant l’importance du sacrifice de cet artilleur.

Né le 9 juin 1929 dans le quartier de Bois-de-Nèfles, le caporal-chef Legros aurait célébré ses 94 ans cette année. Il s’était engagé dans les troupes françaises d’Extrême-Orient à la fin de l’année 1952, début 1953.

Cet hommage témoigne de la reconnaissance de la ville de Saint-Paul envers les soldats qui ont combattu et perdu leur vie en Indochine, rappelant ainsi leur engagement et leur dévouement héroïques envers la France.

Au nom du Maire de Saint-Paul et des élus du conseil municipal, la Ville a souhaité déposer ces fleurs aux couleurs de la patrie. Cet acte rappelle également l’importance de se souvenir et de valoriser l’héritage laissé par ceux qui ont combattu pour la liberté et les valeurs de la France. L’hommage rendu lors de cette cérémonie souligne la volonté de perpétuer le devoir de mémoire et de transmettre aux générations futures l’histoire et les sacrifices des soldats français en Indochine.