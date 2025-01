Saint-Paul : un stage de basket d’exception avec des invités de renom

Ce lundi 13 janvier 2025, le maire de Saint-Paul était présent pour le lancement d’un stage de basket unique en son genre, organisé par le BC Saint-Paul en partenariat avec MZ Basket Performance, une association dédiée à l’accompagnement et au perfectionnement des basketteurs de tous niveaux. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Durant cinq jours, près de 50 jeunes, originaires de Saint-Paul et de diverses communes de l’île, participeront à des sessions intensives, encadrés par quatre coachs expérimentés. Chaque journée comprendra six heures d’entraînement, axées sur le développement technique et collectif des participants.

Le stage bénéficie également de la présence de deux figures emblématiques du basket : Karim Souchu, entraîneur de l’équipe de France de basket 3×3 et médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Paris et Maxime Zianveni, ancien joueur professionnel et coach expérimenté.

Ce stage, placé sous le signe de la passion et du partage, s’inscrit dans la volonté de Saint-Paul de promouvoir le sport et d’offrir aux jeunes des opportunités d’apprentissage au contact des meilleurs.

La ville de Saint-Paul félicite le BC Saint-Paul pour cette belle initiative et souhaite un excellent stage à tous les participants.