Saint-Paul : une célébration de lumière et de partage

Le lundi 30 décembre 2024, les élu.e.s du conseil municipal de la ville de Saint-Paul ont eu l’honneur de célébrer Hanouka, la fête des lumières, en présence de Marc Obadia, président de l’association juive de La Réunion, le rabbin Mendel Sibony et d'Huguette Bello, présidente de la Région Réunion. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Saint-Paul)

Cette célébration, empreinte de symbolisme et de convivialité, a été marquée par un message fort : face aux défis actuels, la lumière de Hanouka nous rappelle que l’espoir, la solidarité et l’unité peuvent triompher de l’obscurité.

Saint-Paul, terre de diversité et de vivre-ensemble, réaffirme à travers cet événement son engagement en faveur des valeurs de tolérance et de respect mutuel. Comme les bougies allumées durant Hanouka, nos différences illuminent notre communauté et enrichissent notre territoire.

- Un symbole universel dans un contexte local -

Hanouka, en tant que fête des lumières, résonne particulièrement à Saint-Paul, ville marquée par son histoire de diversité et de cohabitation harmonieuse. Comme les bougies de Hanouka illuminent les foyers, les cultures qui composent notre territoire enrichissent et éclairent notre communauté.

Dans son discours, Suzelle Boucher a également souligné que les traditions de Hanouka – l’allumage des bougies, les repas symboliques et les moments de partage – rappellent des valeurs universelles présentes dans d’autres fêtes réunionnaises : celles de la solidarité, de la joie et du lien communautaire.

- Un message d’espoir pour l’avenir -

La célébration de Hanouka à Saint-Paul s’inscrit dans une volonté de renforcer les liens entre les différentes communautés et de promouvoir un vivre-ensemble apaisé. L’histoire du miracle de la fiole d’huile, symbole de résilience face à l’adversité, est un message porteur d’espoir pour relever les défis de notre époque.

La ville de Saint-Paul adresse ses meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent Hanouka, en leur souhaitant une fête remplie de lumière, de chaleur et de paix.