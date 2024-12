Saint-Paul : une conférence contre la violence éducative organisée

Le mardi 10 décembre 2024, la ville de Saint-Paul s'engage contre la violence éducative ordinaire et décide avec Stop Veo d'organiser une conférence à la salle de conférence du Front de mer de 17h à 19h pour arrêter la maltraitance. Cette rencontre, gratuite et ouverte à toutes et tous, sera l’occasion d’échanger sur les impacts de la violence éducative ordinaire et d’explorer des alternatives bienveillantes pour accompagner nos enfants dans leur développement. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)