Saint-Paul : une distribution de colis alimentaires et de couettes polaires pour 35 familles

Ce jeudi 29 août 2024, l'association Unir Océan Indien (Unir OI), en partenariat avec le Rotary Club Hermitage Lagon District 9220 et le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Saint-Paul, organise une distribution solidaire au bénéfice de 35 familles de Saint-Paul. Une action qui aura lieu à partir de 9 heures sur la place du marché forain de la Saline (derrière le Leader Price, à proximité de la Mairie Annexe) (Photo : www.imazpress.com)

Lors de cette matinée de solidarité, des colis alimentaires ainsi que des couettes seront distribués aux familles identifiées par les travailleurs sociaux du CCAS. Des denrées et des biens chauds nécessaires en cette période d'hiver austral, où la fraîcheur est particulièrement intense dans les Hauts de La Réunion.

Des couvertures distribuées qui viennent de dons faits par l'association Unir Oi et le Rotary Club Hermitage Lagon District 9220.

Si la distribution a lieu à la Saline, ce n'est pas par hasard. "Le choix du lieu de distribution a été soigneusement déterminé par les professionnels du secteur social, permettant ainsi d’assurer une proximité avec les bénéficiaires et un accès facilité pour tous", précise l'association dans un communiqué.

Une initiative qui vise à apporter un soutien concret et immédiat à des ménages en situation de précarité dans cette région de l'ouest de l'île.

Lire aussi - En 2021, 36% de la population réunionnaise vivait toujours sous le seuil de pauvreté

- Des couvertures nécessaires pour faire face au froid –

On le sait, depuis plusieurs semaines il fait particulièrement frais à La Réunion. Et cela l’est d’autant plus vrai dans les Hauts de l’île.

D'autant qu'encore cette semaine, les températures maximales oscillent entre 24 et 26°C près du rivage, 15 à 19°C dans les terres, 12°C au Maïdo, 16°C au volcan.

Un froid accentué par le régime d'alizé qui va se maintenir pour cette dernière semaine d'août en marge d'un solide anticyclone des Mascareignes. Le vent devrait atteindre son pic ce mercredi avec des rafales approchant les 80 km/h sur les côtes et hauts les plus exposés.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com