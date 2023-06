Saint-Paul : une grande collecte de sang se prépare au Centre des Arts et de la culture

Le mercredi 14 juin 2023, une grande collecte est organisée à partir de 9h au Centre des Arts et de la Culture à Cimendef dans le cadre de la journée mondiale du donneur de sang. Pour l'occasion, une trentaine d'agents de la ville de Saint-Paul ont été formé par l’Établissement Français du Sang ce jeudi 8 mai 2023. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous.

Ce jeudi 8 mai 2023, une trentaine d’agents de la Ville de Saint-Paul a eu l’opportunité de participer à une formation organisée par l’Établissement Français du Sang (EFS) de La Réunion, en vue de la Journée mondiale du donneur de sang qui se tiendra pour la deuxième fois à Saint-Paul le 14 juin 2023 au Centre des Arts et de la Culture à Cimendef.

Dans le cadre de cet événement majeur, la Ville de Saint-Paul se prépare avec le plus grand soin à accueillir les donneurs lors de la Journée mondiale des donneurs de sang. Terre solidaire et inclusive, la municipalité mettra en avant les couleurs de l’EFS de La Réunion dans un esprit de solidarité et de convivialité.

La trentaine d’agents de proximité de la Ville a suivi une formation complète dispensée par l’EFS afin de se préparer au mieux pour cet événement. Les agents ont ainsi acquis les connaissances essentielles sur le déroulement du don du sang, le circuit de collecte et l’accueil des donneurs. Grâce à cette formation, ils sont devenus de véritables ambassadeurs de la collecte de sang et sont prêts à sensibiliser les habitants de Saint-Paul à cet acte citoyen qui sauve des vies.

Cette journée de sensibilisation et de partage s’inscrit pleinement dans l’engagement fort de la municipalité de Saint-Paul en faveur de la solidarité et des actions de santé. Les dons de sang sont indispensables pour soigner chaque année un million de patients, dont plus de 10 000 à La Réunion. Ainsi, tous les Saint-Paulois et les Saint-Pauloises sont invités à venir nombreux et contribuer à sauver des vies lors de cette Journée mondiale du donneur de sang.

En soutenant cette initiative et en encourageant la participation active de ses citoyens, la Ville de Saint-Paul démontre une fois de plus son engagement envers la santé et le bien-être de ses citoyens. La Journée mondiale du donneur de sang sera l’occasion de renforcer la solidarité au sein de la communauté, en rappelant que chaque don compte et peut faire la différence.

Rendez-vous ce mercredi 14 juin à partir de 9h.