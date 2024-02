Saint-Paul : une nocturne à la piscine de Plateau Caillou

Après le franc succès des éditions précédentes à la piscine municipale de Plateau Caillou (Josselyn Flahaut) et du Front de mer (Lisette Talatte), la ville de Saint-Paul propose ce mardi 13 février 2024, de 18h30 à 21h00, une nocturne à la piscine municipale de Plateau Caillou. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Venez vous joindre à nous pour vivre des moments aquatiques mémorables. Au cours de cette soirée, un programme diversifié vous attend : des animations et des structures gonflables pour les enfants, ainsi que des sessions d’Aqua Tonic (18h45/19h15 et 20h00/20h30) et d’Aqua fit tonic (19h20/19h50) seront organisées par le Club Aqua Bien être dans le petit bain. Veuillez noter que le nombre de places est limité à 15 par cours.

Dans le grand bassin, des sessions d’Aqua jogging (18h45/19h15) et de Natation fit Tonic (19h20/19h50) seront exclusivement réservées aux nageurs, avec également une session d’Aqua jogging. De même, les places sont limitées à 15 personnes par cours.

L’entrée est libre et gratuite ! Cependant, veuillez noter que les places dans les cours sont limitées, et les réservations doivent être effectuées obligatoirement à l’accueil de la piscine. N’oubliez pas d’apporter votre bonnet de bain.