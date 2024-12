Saint-Paul : une nocturne à la piscine de Plateau Caillou

Ce mardi 10 décembre 2024, la ville de Saint-Paul organise une nocturne à la piscine Josselun Flahaut de Plateau Caillou. Rendez-vous dès 18h30 pour nager sous les étoiles. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Plongez dans la magie de la nuit à la piscine.

Rendez-vous le 10 décembre à partir 18h30 ou détente et ambiance magique vous attendent pour une soirée inoubliable.



Venez vous rafraichir et vous amuser dans une ambiance musicale où vous attendent animations et activités aquatique.