Saint-Paul : une opération de brûlage dirigé mené ce jeudi

Ce jeudi 29 août 2024, une opération de brûlage est en cours dans la commune de Saint-Paul au niveau du Cap la Houssaye. Plus de 6,5 hectares vont être brûlés pour permettre de conserver le site en empêchant les espèces invasives de se propager. Avec un pare-feux de 4 mètres de largeur, c'est une quarantaine de pompier qui seront présents sur les lieux pour contrôler cette opération. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Le Conservatoire du littoral mène depuis 20 ans différentes actions visant à la protection du site du Cap La Houssaye afin de préserver ce paysage exceptionnel de savane, plus grand espace restant des côtes ouest et sud où la végétation herbacée est dominante.

Une de ces actions consiste à mener du brûlage dirigé indispensable à la conservation du site. Cette action permet d’entretenir le milieu herbacé et de gérer ainsi, l’expansion des espèces exotiques dont certaines sont envahissantes (Cassi, Acacia et Zepinar).

Autorisées par la réglementation préfectorale, ces opérations de brûlage dirigé sont menées régulièrement depuis 2016 sur les terrains du Conservatoire du Littoral par la Cellule Brûlage Dirigé du SDIS 974.

Après réalisation de pare-feux de 3 à 4 mètres de largeur, c’est une équipe d’une quarantaine de pompiers qui vont ce jeudi 29 août 2024, dès 8h00, mettre en œuvre et surveiller le brûlage de 6,5 ha au cœur de la savane, dans le secteur qui surplombe le Cap Champagne.

Pour rappel, le conservatoire du littoral est un établissement public national chargé d’acquérir des espaces naturels à enjeux écologiques et paysagers dans les communes littorales pour les soustraire de l’urbanisation et les ouvrir au public dans le respect de l’esprit du lieu. Ces espaces, après acquisition, sont confiés en gestion à des collectivités ou des associations selon des principes qui concilient amélioration de la qualité des milieux naturels et accueil du public.

À La Réunion, le conservatoire du littoral intervient sur 2 070 hectares, dont plus de la moitié est gérée par le Département, des intercommunalités (CIVIS et TCO) ou des associations (Nature Océan Indien ; Pays Touristique du Sud Sauvage), sur des sites tels que La Grande Chaloupe, La Pointe de Trois-Bassins, La Pointe au Sel, l’Etang du Gol, Terre-Rouge, Pierrefonds, Grande-Anse ou encore l’Anse des Cascades.