Saint-Paul : une quatrième édition pour renforcer l’ESS comme pilier du développement local

Ce jeudi 7 novembre 2024, la Ville de Saint-Paul a organisé la Journée de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) au Centre des Arts et de la Culture Cimendef. Cet événement, présidé par Denise Delavanne, a rassemblé élus, acteurs de l’ESS, et partenaires. Il vise à mettre en lumière des initiatives locales et à affirmer le rôle central de l’ESS dans le développement durable et inclusif de la commune. (Photo : Saint-Paul)

Saint-Paul a accueilli la quatrième édition de sa Journée de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), marquant un engagement continu pour une économie plus solidaire et humaine. Sous la présidence de Denise Delavanne, Conseillère municipale déléguée à la Politique de la Ville et à l’insertion par l’économie, cette journée a réuni élus, acteurs du secteur et partenaires, tous déterminés à renforcer le rôle de l’ESS comme moteur de développement pour le territoire.

L’événement a mis en avant plusieurs initiatives locales, dont les Trophées de l’ESS qui valorisent des projets exemplaires. Ces trophées seront partagés avec le public le 27 novembre, une occasion de faire connaître les actions de la commune. Depuis 2020, plus de 500 emplois ont été créés grâce aux dispositifs comme les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI). La Ville ambitionne de créer 700 emplois supplémentaires d’ici la fin du mandat.