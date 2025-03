Saint-Paul : une rentrée des classes sous le signe de "la solidarité et de la résilience"

Après le passage de Garance, la rentrée des classes s’est faite sous le signe de "la solidarité et de la résilience" selon la commune de Saint-Paul. Le lundi 17 mars 2025, le recteur de La Réunion et le maire de Saint-Paul se sont rendus à l’école Jean-Luc Davy Eraya de la Grande Fontaine pour rencontrer élèves et enseignants. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Mairie de Saint-Paul)

Une rentrée réussie, avec toutes les écoles ouvertes et des élèves ravis de retrouver leur classe adorée.

Au programme de cette visite : échanger avec les enfants sur l’après-cyclone, la solidarité et l’importance de "met’ la main ansanm" pour reconstruire ensemble. L’occasion de leur expliquer toutes les actions menées afin de permettre ce retour rapide à l’école.

Un grand bravo à toute la communauté éducative, aux agents communaux et aux partenaires mobilisés pour que cette rentrée se déroule dans les meilleures conditions.