Saint-Paul : une sortie joelette organisée par les collégiens du Bernica à la Savane

Les collégiens du Bernica ont effectué une sortie joliette ce lundi 3 avril 2023 à la Savane dans le cadre de la semaine nationale olympique et paralympique sous le thème de l'inclusion. Une action en faveur de l'intégration des élèves porteur de handicap qui leur a permis de découvrir une des disciplines paralympiques. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul ci-dessous.

Ce lundi 3 avril, les collégiens du Bernica ont organisé une sortie en joëlette dans le cadre de la semaine paralympisme et de la labellisation JO 2024. Le départ a été donné à 13h00 au collège du Bernica pour un départ avec une personne déficiente moteur à 13h30 devant Helilagon pour un retour au collège à 16h00. L’établissement Saint-Paulois a fait le choix de porter des actions dans le cadre des Jeux Paralympiques du fait de sa spécialité en terme d’insertion scolaire. Ils ont sollicité une unité ULIS (10 élèves) et une Unité spécialisée du centre de Claire Joie à La Saline-les-Bains (10 élèves) qui côtoient les collégiens au quotidien.

Ce projet s’oriente autour de l’intégration de ces élèves, qui présentent un handicap (plus ou moins visible), dans les activités et animations sportives proposées au sein du collège. À travers ce projet sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, ils veulent :

Utiliser le sport comme outil pédagogique dans les enseignements.

Sensibiliser aux valeurs olympiques et paralympiques en mobilisant les outils éducatifs et ludiques mis à disposition.

Faire découvrir des disciplines olympiques et paralympiques en collaboration avec le mouvement sportif, en organisant des ateliers de pratique sportive et para sportive.

Changer le regard sur le handicap en s’appuyant sur la découverte des para sports et en intégrant des rencontres de para sports ou de sports partagés.

Éveiller les jeunes à l’engagement bénévole et citoyen