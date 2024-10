Avec la Cellule insertion par l’innovation, le Département célèbre le patrimoine et la jeunesse

Le patrimoine culinaire réunionnais, les jeux lontan et, surtout, les talents de la jeunesse étaient à l’honneur, ce jeudi 24 octobre 2024, à Savanna, Saint-Paul. "La Cellule d’insertion par l’innovation (CIPI) du Département a invité les jeunes et leurs parents pour une journée dédiée à la mise en lumière des travaux effectués dans les mois précédents et d'ainsi célébrer les efforts fournis par la jeunesse" indique le conseil départemental dans le communiqué que publions le communiqué ci-dessous. ( Photo : Conseil départemental)

Une soixantaine de jeunes, qui ne sont ni scolarisés, ni en emploi, ni en formation, passaient ainsi de stand en stand pour découvrir des compositions florales, le travail du manioc ou déguster les plats du patrimoine réunionnais. La conseillère départementale Adèle Odon, qui représentait le président Cyrille Melchior pour l’occasion, les accompagnait dans cette démarche et saluait le travail accompli.

La CIPI accompagne chaque année environ 70 jeunes, de l’Ouest mais également du Sud de l’île, pour leur donner le goût de l’effort, les rendre employables ou les orienter vers des formations. La cellule affiche un taux de sortie positive de 70% et, compte tenu de ces résultats, devrait bientôt disposer d’une implantation dans l’Est.