Saint-Paul : valoriser le patrimoine local par l'art auprès de la jeunesse

Un atelier de “street-sketching”, dessin dans la rue, a été proposé aux jeunes des quartiers prioritaires de Saint-Paul pendant les vacances scolaires de mai 2023. Faire découvrir l'architecture par l'art était l'objectif de cette excursion en plein centre ville. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous.

Pour cet atelier, la commune s’associe au Tennis Club Social de l’Étang, en partenariat avec l’association Fête le mur, parrainée par la légende du tennis, Yannick NOAH, dans le cadre du dispositif OVVV (Opération Ville Vie Vacances) baptisé “Vacances Surprenantes”.

Depuis le mois de janvier, les jeunes âgés de 12 à 17 ans, issus des quartiers prioritaires de Politique de la ville, ont eu la chance de participer à plusieurs visites guidées captivantes, à la découverte de l’histoire et du patrimoine de leur île. Ce mardi 16 mai 2023, accompagnée par l’animatrice de l’architecture et du patrimoine, ils se sont lancés dans une excursion originale de “street-sketching” au cœur du centre-ville de Saint-Paul, afin de créer leur propre carnet de voyage “dans l’histoire et dans le temps”.

Ainsi, arborant leurs crayons et carnets, ils ont arpenté les rues du centre-ville, immergés dans une quête artistique et historique. Au fil de leur exploration, les jeunes ont découvert les trésors architecturaux, les monuments emblématiques et les vestiges chargés de l’histoire de leur ville. Grâce à leur talent artistique émergent, ces jeunes créatrices et créateurs ont capturé les atmosphères, les ambiances et les émotions qui imprègnent ces lieux chargés de mémoire.

Cette initiative innovante souligne l’importance de l’éducation patrimoniale et de la préservation de l’identité culturelle au sein de notre société kréol. En encourageant les jeunes à s’immerger dans leur histoire et leur patrimoine, Saint-Paul pave la voie d’un avenir où la fierté de ses racines se mêle harmonieusement à l’innovation et à la créativité.