Saint-Philippe : construction d'une épicerie sociale, solidaire et environnementale

La commune de Saint-Philippe a lancé, jeudi 30 janvier 2025, la construction d’une épicerie sociale, solidaire et environnementale. Le projet, en partie financé par le Département dans le cadre du Pacte de solidarité territoriale (PST), a vu la pose de sa première pierre en présence du conseiller départemental Bruno Robert, du maire Olivier Rivière et du préfet Patrice Latron. (Photo : Département de Mayotte)

Avec un taux de chômage dépassant 42 % et une population vieillissante, Saint-Philippe fait face à des défis sociaux importants.

Cette épicerie sociale et solidaire vise à soutenir les habitants les plus vulnérables en proposant des produits à moindre coût et en organisant des ateliers sur des thématiques sociétales.

La structure entend également contribuer à la lutte contre le gaspillage alimentaire en favorisant la redistribution des denrées.

"Nos partenaires, les CCAS et les différents opérateurs de l’aide alimentaire sur l’île voient un public de plus en plus nombreux et varié pousser les portes de leurs structures", a souligné Bruno Robert, représentant le Département lors de la cérémonie.

Il a rappelé l’engagement de la collectivité à accompagner les initiatives locales en faveur des populations en difficulté.

Le projet s’inscrit dans le cadre du PST, un dispositif départemental qui mobilise 100 millions d’euros pour soutenir les communes dans leurs actions de solidarité.

Une nouvelle étape sera franchie prochainement avec la signature du Pacte département et territoire (PDT) entre le Département et la commune de Saint-Philippe.

