Du vendredi 9 août au dimanche 18 août 2024, la municipalité de Saint-Philippe en association avec la Casud organise la 31ème fête du vacoa placée sous le signe de "la Kiltir en partaz". Cette année, une délégation groenlandaise viendra découvrir La Réunion et plus particulièrement la ville de Saint-Philippe et son savoir-faire. Nous partageons le post ci-dessous (Photo : ville de Saint-Philippe)