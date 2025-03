Saint-Philippe : un nouveau centre d’hébergement d’urgence inauguré au Baril

La commune de Saint-Philippe a inauguré ce mardi 11 mars 2025 un nouveau centre d’hébergement d’urgence situé au Baril. Grâce au soutien du Conseil départemental et de l’Établissement Public Foncier de La Réunion (EPFR), ce centre vise à offrir une solution d’accueil temporaire aux familles en situation de précarité. (Photos : Département)

Le bâtiment, qui appartenait auparavant à un particulier, est désormais composé de quatre appartements allant du T2 au T4. Un des studios est spécifiquement réservé à l’accueil des femmes victimes de violences intrafamiliales (VIF), orientées par les services du Département.

"Entre 2023 et 2024, le nombre de cas de VIF signalés sur Saint-Philippe a augmenté de 19 %. Face à ce constat, et pour contribuer à la lutte contre les VIF, cheval de bataille du Département, nous apportons notre pierre à l’édifice en mettant un des logements d’urgence à destination des victimes", a souligné le maire Olivier Rivière lors de l’inauguration.

La cérémonie s’est tenue au lendemain de deux faits d’actualité marquants : la profanation d’une statue de la Vierge Marie à Saint-Denis et l’agression d’une jeune journaliste.

"Je déplore ces actes de violence intolérables qui doivent être sévèrement punis. Tout cela nous interpelle et nous appelle à l’action. Chacun à son niveau, il faut combattre le fléau de la violence par tous les moyens, à travers des actions concrètes. L’initiative de Saint-Philippe, soutenue par le Département, s’inscrit dans ce cadre", a déclaré Cyrille Melchior, président du Département.

Le centre d’hébergement complète une série d’actions menées par la commune dans le cadre des Pactes de Solidarité Territoriale (PST) mis en place depuis 2018.

Entre 2018 et 2023, le Département a investi 4,9 millions d’euros en faveur des Saint-Philippois, permettant notamment de financer des travaux de voirie, la construction d’une nouvelle piscine municipale, l’ouverture d’une épicerie sociale et l’acquisition d’un véhicule réfrigéré destiné au portage de repas à domicile pour une centaine de personnes âgées.

Lors de son déplacement à Saint-Philippe, Cyrille Melchior a visité une famille bénéficiaire du dispositif d’amélioration légère de l’habitat, également financé dans le cadre du PST.

Il a rappelé l’impact économique de ce programme : "Le PST 1 et 2 (197 millions d’euros), suivis du Pacte Département et Territoires (PDT) doté de 90 millions d’euros, ont permis de soutenir chaque année depuis 2018 environ 1 600 emplois directs et indirects."