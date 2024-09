Saint-Philippe : Jacquet Hoarau poursuit ses rencontres avec le personnel de la Casud

Échange et remerciement

Suite à son élection à la présidence de la Casud en juin dernier, Jacquet Hoarau poursuit ses rencontres avec le personnel de la collectivité. Ce mardi 24 septembre 2024, il s'est rendu au pôle de proximité de la Casud (en charge de la gestion des transports, de l'assainissement, de l'environnement...) à Saint-Philippe. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Casud)

Le Président de la Casud a tout d'abord remercié le personnel pour le travail effectué tout en rappelant qu'il est nécessaire pour tous "d'être encore plus performants, et cela dans l'intérêt de la population et afin de pouvoir mettre en place les actions nécessaires pour elle."

"Merci pour l'écoute", c'est sur cette conclusion d'un agent que les échanges constructifs se sont achevés.

A l'issue de cette rencontre, une réunion de travail a eu lieu avec le maire de Saint-Philippe, Olivier Rivière, afin de faire le point sur l'avancement des dossiers concernant la commune du sud : forage de Takamaka, cale de halage,...

cette journée s'est achevée par une visite sur le terrain.

Cette rencontre a eu lieu après celles effectuées en juillet et août à Saint-Joseph et au Tampon.