Saint-Pierre : le village prévention, santé et jeunesse va accueillir 60 partenaires

La mairie de Saint-Pierre invite les habitants au village prévention, santé et jeunesse. L'événement se tient ce week-end du 15 et 16 novembre 2024, au stade Casabona. Les thèmes choisis sont la santé mentale, grande cause nationale 2025, la santé sexuelle et la lutte contre la délinquance. À ce sujet, une action particulière est prévue ce vendredi 14 novembre avec les jeunes et les scolaires. Ce village sera également le théâtre de la célébration internationale des droits de l'enfant. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Saint-Pierre)