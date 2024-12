Le samedi 14 décembre 2024, la ville de Saint-Pierre annonce le retour de l'évènement "les Foulées de Condé, il s'agira cette fois-ci de sa troisième édition. Le départ et l'arrivée des courses se feront dans l'école Ambroise Vollard. Au programme, il y aura trois courses. Pour les plus expérimentés, le parcours sera de 12 kilomètres. Le second parcours lui sera de 5 kilomètres et le dernier parcours de deux kilomètres. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)