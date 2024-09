Saint-Pierre : Bilal Sulliman et Ilyas Abdou médaillés pour le concours mondial d'éloquence et de mémorisation du coran

Le mardi 17 septembre 2024, le maire de Saint-Pierre Michel Fontaine ainsi que l’ensemble de ses élus présents, ont tenu à remettre une médaille à deux jeunes saint pierrois, Bilal Sulliman et Ilyas Abdou qui ont été consacrés champions du monde de mémorisation et d’éloquence du Coran. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Pour cette 44ème édition qui s’est déroulée à la Mecque du 8 au 21 août 2024, c’est le jeune Réunionnais Bilal Ahmad Sulliman, âgé seulement de 15 ans, de l’école coranique de Saint-Pierre, qui a remporté le concours.

Il avait remporté le 28 avril dernier, le concours local de mémorisation du saint coran, organisé par le centre islamique de la Réunion. Il a ensuite été sélectionné pour représenter l’île au concours international de mémorisation, de récitation du saint coran, organisé en Arabie Saoudite du 8 au 21 août 2024. Bilal Ahmad Sullimana a donc été classé 1er de la 5ème catégorie (5 juz). Lors de ce concours, plus de 120 pays étaient représentés et les critères de notation sont stricts.

Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre: "Bilal a su démontrer que l’excellence est la récompense du travail et de la persévérance et source de tous les espoirs, ce jeune réunionnais a porté haut les couleurs de Saint-Pierre et de toute la Réunion, prouvant ainsi que le talent et la détermination n’attendent pas le nombre des années pour transcender les mers. Au nom de toute la commune, nous saluons ce titre exceptionnel de champion du monde et nous exprimons notre profonde gratitude pour cette belle victoire, qui fait la fierté de tous les Saint-Pierrois.Nous souhaitons à Bilal de poursuivre sur cette voie de réussite et de continuer à briller dans ses futurs projets".

Ilyas Abdou, remporte également le titre en 2023, toujours issu de la Madressa de Saint Pierre, le jeune réunionnais de 17 ans aujourd’hui, s’est aussi vu remettre une médaille par le maire. Depuis son retour à la Réunion, il fait la fierté de son entourage.