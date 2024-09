Saint-Pierre : cambriolage de la cuisine centrale de l'école Pablo Picasso, la ville porte plainte

Ce week-end du samedi 21 au dimanche 22 septembre 2024, un cambriolage a été commis dans les locaux de la cuisine centrale de l'école Pablo Picasso à la Ravine des Cabris à Saint-Pierre. Après avoir dérobé d'importantes quantités de nourriture dans les chambres froides, les voleurs ont laissé les portes de la pièce grande ouverte rompant la chaîne de froid. Plus de 578 kilos de poulet et de thon ont dû être jetés. 3.500 enfants de maternelle et primaire ont donc mangé avec une heure de retard. La mairie de Saint-Pierre a déposé plainte. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : ville de Saint-Pierre)

Le constat a été réalisé par les équipes ce matin.

Les malfrats se sont introduits dans la cuisine centrale de cet établissement, ont dérobé d'importantes quantités de denrées alimentaires dans les chambres froides. Ils ont laissé les portes grandes ouvertes ce qui a fait qu'au delà du vol, nous avons du jeter 578 kg de poulet qui devait servir au menu de ce jour ainsi que du thon que nous devions servir en tartare aux enfants à l'entrée.

Les équipes ont du attendre les constatations de la police pour relancer une production de nourriture qui en cours de livraison depuis 11H45 pour le bassin concerné.

Le préjudice est donc d'un retard d'une heure pour le repas de 3500 enfants de maternelle et primaire.

La mairie de Saint-Pierre a déposé plainte ce matin et déplore évidemment cet acte d'incivilité qui a impacté les enfants et le fonctionnement de l'école.