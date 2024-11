Saint-Pierre convie à une journée sur le "mieux vivre ensemble"

Ce samedi 30 novembre 2024, la ville de Saint-Pierre convie sa population à une journée festive sous le signe de l’intergénérationnel, de l’interculturalité et de l’inclusion sur la promenade des Alizés à Terre Sainte de 9h à 18h. Au programme : yoga au lever du soleil, visite guidée de Terre Sainte, ateliers créatifs et de bien-être, démonstrations culturelles, élection de miss mamie Terre Sainte ou encore des spectacles artistiques avec des danses traditionnelles, des chants et du maloya. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)