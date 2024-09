Saint-Pierre : Daniel Léocadie seul sur la scène du théâtre Luciet Langenier

Le vendredi 13 août 2024 à 20h, le théâtre Luciet Langenier accueille Daniel Léocadie seul sur scène qui aborde la délicate thématique du déracinement. Un spectacle intitulé "Ki sa mi lé" qui regroupe la conception mise en scène et jeu de Daniel Léocadie en collaboration artistique avec Jérôme Cochet et une création lumières de Gaspard Gauthier pour un tarif plein de 10 euros et six euros pour le personnel du COS Saint-Pierre, demandeur d'emploi, étudiant, enfant de 3 à 18 ans, sénior + 65 ans. Nous publions le post ci-dessous. ( Photo : ville de Saint-Pierre )