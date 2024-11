Saint-Pierre : debut de la 35ème édition du tournoi de pétanque de l’océan indien

La ville de Saint-Pierre et son Club de pétanque organise la 35ème édition du tournoi de pétanque de l’océan indien, qui débute ce vendredi 22 novembre 2024 à 18h. La compétition dure trois jours. Trois délégations venues de métropole, de Maurice et de Madagascar participent au tournoi. (Photo : www.imazpress.com)

Seront également présents d’anciens champions. C'est le cas de Thierry Grandet, champion du monde, d’Europe et plusieurs fois champion de France, Lucas Laporte, qualifié de jeune prodige et champion d’Europe à plusieurs reprises. Et enfin Jean Pierre Tugaud, le responsable de la team, qui a remporté plusieurs tournois internationaux.

Ces champions challengeront une quarantaine d’équipes réunionnaises dont la sélection se poursuit ce vendredi soir.

Planning du week-end



Vendredi 22 novembre à 18h :

Cérémonie d’ouverture sur le site du Salahin, suivie de la dernière phase qualificative. Tous les joueurs seront présents.

Samedi 23 novembre :

10h concours de vétérans. 14h démarrage concours dame doublette et le concours des 64 triplettes qualifiés au grand prix de Saint Pierre. Ils joueront tous jusqu’en quart de finale.

Dimanche 24 novembre :

9h suite de la compétition des quarts jusqu’à la grande finale. Le prix de la ville de Saint Pierre débutera à 9h pour les compétiteurs déjà éliminés. 16h : remise des prix aux finalistes homme et femme.