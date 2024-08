Saint-Pierre devient "ville aidant Alzheimer"

Ce mercredi 28 août 2024, la ville de Saint-Pierre a signé la charte "Ville Aidante Alzheimer" avec l’association France Alzheimer Réunion dans les jardins de l’hôtel de ville, devant la stèle "Sous les Arbres France Alzheimer". En signant cette charte, la commune et l’association s’engagent à travailler ensemble pour mettre en œuvre des actions d’information de sensibilisation, d’inclusion et d’accompagnement pour les personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer et pour leurs proches aidants. Nous publions ci-dessous le communiqué

À travers l’adhésion à la charte "Ville aidante Alzheimer", la municipalité signifie sa volonté de poursuivre les travaux du CLS et de favoriser l’inclusion des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée au sein de la commune.

Cet engagement sera porté, dans le cadre du contrat Local de Santé, en particulier par l’élu au Pôle Santé de la commune, le Dr David Khelif,et la présidente de l’antenne régionale de France Alzheimer pour la Réunion Sandrine Nallatamby avec la référente Dolaine Blanco, pour réaliser des actions faveur des personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer et de leurs proches aidants.

La ville de Saint-Pierre pour apporter sa contribution au Projet Régional Santé, développe notamment via son Pôle Santé Jeunesse, des actions en prévention santé. C'est ainsi qu'elle est signataire d'un contrat local de santé (CLS) et lauréate d'un appel à projets de lutte contre les addictions. La ville tend par ailleurs à poursuivre son ambition de "ville aidante" dans le domaine du social.

L'association France Alzheimer et son réseau d'associations départementales s'engagent, vis-à-vis des "villes aidantes" à :

• Les aider à la mise en place d'une activité.

• Leur donner les éléments nécessaires à l'information et la sensibilisation sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées.

• Les appuyer dans leur objectif d'accompagnement ou d'orientation des administrés concernés (formation des aidants, soutien des personnes malades, etc.).

La ville engagée aux côtés de France Alzheimer et maladies apparentées choisit de mener des actions à venir pour :

• Garantir l'insertion d'informations sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées (magazine municipal, panneaux informatifs...)

• Sensibiliser sur la maladie dans les écoles ;

• Informer sur la formation gratuite de France Alzheimer à destination des aidants

• Faciliter la participation des personnes malades et de leurs proches aidants à des actions artistiques, culturelles ou sportives ;

• Faciliter l'autonomie des personnes maladies au sein des lieux publics grâce à la mise en place de repères d'orientation visuels ou sonores

La ville de Saint-Pierre dans le cadre notamment de la charte "ville aidante Alzheimer" projette d’ores et déjà une première action d’envergure : un Village Santé, prévu les 15 et 16 novembre 2024 au stade Casabona sur la thématique de la santé mentale.