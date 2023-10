Saint-Pierre : fermeture temporaire du site des jeux d’eau de la plage

À compter de ce mardi 3 octobre et jusqu'au lundi 9 inclus, le site des jeux d'eau de la plage de Saint-Pierre seront fermés au public en raison d'un problème technique (Photo d'illustration ; rb/www.imazpress.com)

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions de votre compréhension.

Nous mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème dans les meilleurs délais et nous espérons vous accueillir à nouveau sur le site dès le 10 octobre, sauf incident.

En attendant, vous pouvez profiter des autres activités et attractions que la ville de Saint-Pierre vous offre, et on vous dit à très bientôt sur le site des jeux de la plage.