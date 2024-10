Saint-Pierre : Huguette Bello a lancé la journée de l'innovation entrepreneuriale 2024

Technologie et digital

La Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion ( CCIR ) a organisé la journée de l'innovation entrepreneuriale 2024, le samedi 26 octobre 2024, la présidente de la Région, Huguette Bello a lancé l'évènement à Saint-Pierre au Domaine de Pierre à 09h. Cette journée a permis d'accompagner les porteurs de projets et les entrepreneurs à concrétiser leurs ambitions afin de développer leurs entreprises ou projets à travers la technologie et le digital. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Région Réunion )