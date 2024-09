Saint-Pierre : "Jeudi lé paré", une action concrète vers l'emploi

La ville de Saint-Pierre oeuvre pour toute formation avec "jeudi lé paré". La commune s'engage à travers cette rencontre entre demandeur et organise de favoriser l'insertion professionnelle pour tous. Nous publions le post ci-dessous.

La semaine dernière au pied des immeubles du quartier de Basse-Terre situé après Ravine Blanche, Terre Sainte et Ravine des Cabris, s'est tenue une rencontre afin de favoriser l'emploi pour tous.

Tous les acteurs réunis autour du Contrat de Ville, des élus très impliqués et des acteurs de l'insertion/formation/emploi dont France Travail au coeur de nos quartiers pour booster l'emploi, rechercher les pépites et susciter des vocations professionnelles et booster la création d'entreprise.