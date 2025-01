Saint-Pierre : l'évènement des "Nuits de lecture" arrive dans les bibliothèques

La neuvième édition des Nuits de la lecture arrive dans les médiathèques de la ville de Saint-Pierre. La programmation commence le jeudi 23 janvier 2025 de 17h à 19h à la médiathèque ligne Paradis, puis le vendredi 24 janvier 2025 de 17h à 19h à la médiathèque Maurice Fontaine et le samedi 25 janvier 2025 dans les médiathèques Jules Volia de 15h30 à 17h30 et Raphael Barquisau de 15h30 à 20h. Au programme : brocante culturelle, atelier d'écriture, des poèmes, etc. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)