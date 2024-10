Saint-Pierre: la 15ème journée nationale des aidants a fait le plein

Avec près de 50.000 aidants et aidantes à la Réunion, la 15ème journée nationale des aidants a fait le plein le dimanche 6 octobre 2024. Cette journée a été organisée sur la place du Rotary à Saint-Pierre par le GIPSAP (Groupement d’Intérêt Public des Services À la Personne), mis en place par le Département en 2010. La 15ème journée nationale a ainsi battu son record en termes d'affluence. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo: Le Département )

C’est au son du maloya de René Paul Elleliara qu’ils ont été accueillis avec plus de 40 stands particulièrement riche en activités, ses stand ont permis d'en savoir plus sur le rôle d'aidant et aidante, les solutions de répit et de soutien ainsi que sur les acteurs associatifs et institutionnels de proximité qui peuvent les accompagner.

En plus de ces ateliers d’information, de prévention, de santé et de bien-être, il était aussi question pour les nombreux aidants et aidantes présents et présentes, de "souffler un peu et de passer un moment convivial avec les proches".

Perline de Saint-Leu, qui accompagne au quotidien sa mère âgée, en situation de handicap depuis 2018, a pleinement profité des activités proposées au niveau de l’espace bien-être :"Comme l’année dernière, j’ai participé à l’atelier de réflexologie et à une séance de manucure et de pose de vernis à ongles au niveau du stand de socio-esthétique. C’était très agréable car ce ne sont malheureusement pas des activités que je peux pratiquer tous les jours".

Robin de Saint-Benoît, a fait le déplacement avec son oncle David, déficient visuel qu’il accompagne depuis près de 10 ans : "Nous ne regrettons pas d’être venus pour profiter de cette ambiance créole et de ces belles musiques festives" se réjouissent-ils. Bon nombre d’artistes, dont Missty, Méderice, Olivier Brique, Cédric analyse, Rézonans Maloya ont animé le plateau artistique tout au long de l’après-midi.

Thérèse Ferde, vice-présidente du Département qui a représenté le président Cyrille Melchior, a déclaré durant le discours inaugural : "Nous sommes fiers et heureux de pouvoir mettre à l’honneur les aidants de la Réunion à l’occasion de cette journée qui leur est dédiée. C’est une manière de les remercier, de créer une dynamique autour de ce métier ô combien exigeant, mais aussi de prendre soin d’eux". Avec les conseillers départementaux Sabrina Tionohoué, Jean-Louis Pajanyaie, Fabiola Lagourde et Isabelle Érudel, Thérèse Ferde n’a pas manqué de saluer "le travail du GIPSAP et de tous les aidants qui contribuent, à leur manière, à préserver la flamme des solidarités à La Réunion".

Stephanie Vergoz, directrice du GIPSAP, pour sa part, a précisé que "le thème retenu pour cette année est l'auto-reconnaissance. Ce thème a été précédé par de nombreuses mesures de reconnaissance et de mise à visibilité ces 15 dernières années. Citons notamment : la reconnaissance du statut d’aidant, le droit au répit pour prévenir le risque d’épuisement, y compris au sein des entreprises. Pour accompagner les salariés dans cette démarche, les aidants et aidantes ont trouvé un soutien grâce à des politiques publiques qui ont contribué à les rendre visibles". Depuis sa création, le GIPSAP a accompagné plus de 6.000 aidants et aidantes à la Réunion.