Saint-Pierre : la brigade mixte de police à vélo se modernise

Le mercredi 12 avril 2023 les policiers se sont vu remettre des VAE de dernières générations, plus puissant et performant. Cette brigade mixte, créée depuis 2017, a prouvé son efficacité. Les élus et institutionnels présents ont rappelé l’importance de ce dispositif alliant à la fois proximité avec la population, rapidité d’intervention et accessibilité sur site. Cet équipement d’une valeur totale de 30 000 euros mis à disposition par la ville de Saint-Pierre a contribué à sécuriser le centre-ville et à pacifier le front de mer. (Photo : mairie de Saint-Pierre)